Jessica Jones e Luke Cage, Kevin Feige sul loro ritorno: 'Mai dire mai'

Dopo l'annuncio del fumetto dedicato a Jessica Jones, gli appassionati delle opere Marvel sperano di poter rivedere in azione il personaggio interpretato da Krysten Ritter. Ecco cosa ne pensa Kevin Feige.

Durante una conferenza stampa per promuovere l'imminente arrivo di WandaVision nel catalogo di Disney+, Kevin Feige ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo il futuro del Marvel Cinematic Universe, tra cui quella in cui gli si chiedeva se avesse intenzione di riprendere le storie di Jessica Jones e Luke Cage. Ecco la sua risposta: "Sicuramente avete visto tutti gli show che abbiamo annunciato un anno e mezzo fa al Comic-con e qualche settimana fa al Disney Investor Day. Per ora ci stiamo concentrando su quelle. Ma lavoro alla Marvel da così tanto tempo che posso dire mai dire mai".

I fan sono in attesa di sapere quale sarà il futuro dei personaggi delle serie TV Marvel che erano stati prodotti da Netflix, oltre ai due supereroi già accennati, in molti sperano di scoprire qualche dettaglio in più sui piani per Daredevil, il cui show è stato cancellato dopo tre stagioni.

Non resta che aspettare per scoprire quali saranno le intenzioni della Casa delle Idee, nel frattempo vi segnaliamo questa intervista alla showrunner di Jessica Jones.