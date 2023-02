Jessica Jones e Luke Cage nel MCU? Kristen Ritter e Mike Colter si scattano foto insieme

Nelle ultime ore, Kristen Ritter ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto scattate insieme all'ex-collega nei Defenders Mike Colter, interprete di Luke Cage. Sebbene non molto tempo fa lo stesso Colter aveva ammesso di non essere impaziente di tornare nei panni del personaggio, queste nuove foto hanno riacceso le speranze dei fan Marvel.

Non è la prima volta che l'attrice condivide immagini di lei in compagnia della star di Luke Cage, dato che i due sembrano essere amici. Ma ogni volta che una foto del duo appare sui social media, ci si chiede se i due stiano lavorando insieme a un progetto legato alla Marvel. Sono infatti partite le speculazioni che parlano di un possibile cameo di Jessica Jones e Luke Cage in Echo o in Daredevil: Born Again.

Mentre le foto sui social media potrebbero essere solo un segno dell'amicizia tra i due attori e nulla di più, si vocifera che il Daredevil di Charlie Cox potrebbe apparire nella serie Disney+ dedicata a Echo prima di approdare nella sua serie solita per i Marvel Studios. Nel corso della sua apparizione in Echo, pare che Matt Murdock andrà alla ricerca proprio di Jessica Jones. Per questo motivo, ogni segnale lanciato da Ritter all'universo Marvel suscita l'inizio di un'ondata di speculazioni sul suo ritorno nel personaggio.

In una recente intervista, Colter aveva dichiarato di essere "felice di fare quello che sto facendo" al momento, pur ammettendo che ci sarà "sempre la possibilità" di un suo ritorno in Luke Cage.

Se la Ritter dovesse riprendere il suo ruolo di Jessica Jones, è difficile immaginare che Colter non farà lo stesso. Non è dato sapere se questo è ciò che suggeriscono le foto o se si tratta di qualcosa di completamente diverso. Tuttavia, si può dire che le speranze e le opportunità di un ritorno nel MCU di Jones e Cage sono più vive che mai.