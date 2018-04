Jessica Jones: Netflix rinnova ufficialmente la serie per una terza stagione!

Netflix ha ufficialmente rinnovato per una terza stagione Jessica Jones, la serie in collaborazione con la Marvel, dopo lo straordinario successo ottenuto dalla seconda.

Dopo i numeri mostrati dalla passata stagione – o almeno così immaginiamo, dato che al contrario di Amazon, Netflix non diffonde i rating dei propri prodotti – era inevitabile il rinnovo della serie con Krysten Ritter. Al momento non si conosce ancora la data ufficiale per il rilascio della nuova stagione, ma immaginiamo possa avvenire per la fine del 2019 o l’inizio del 2020.

Nel cast troviamo anche Rachael Taylor e Carrie-Anne Moss, mentre alla sceneggiatura c’è saldamente Melissa Rosenberg, Jeph Loeb e Jim Chory.

In ogni caso, il 2018 ci riserverà ancora la seconda stagione di Luke Cage e la terza con protagonista Daredevil. Di seguito potete leggere la sinossi della seconda stagione di Jessica Jones, mentre su queste pagine potete recuperare anche la nostra recensione.

Dopo The Defenders, la nostra Jessica Jones (Krysten Ritter) torna a lavorare come investigatrice privata, sebbene l'uccisione di Kilgrave (David Tennant) per mano sua, continui a tormentarla e le ha dato una pessima reputazione per le strade di New York. La Jones però ha un solo obiettivo nella testa: indagare sul suo passato e le sue misteriosi origini...