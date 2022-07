Jessica Jones, dopo la reunion del cast i fan sono sicuri: il reboot si farà

Dopo l'annuncio dell'arrivo di una nuova serie dedicata a Daredevil targata Disney+, le speranze dei fan per un ritorno dei Defenders si sono riaccese. In particolare in molti vorrebbero rivedere Jessica Jones, e la recente reunion di Krysten Ritter con un membro del cast farebbe ben sperare.

Infatti sul suo Instagram Ritter ha pubblicato un paio di selfie con il suo co-protagonista nello show, Eka Darville, che interpreta Malcom Ducasse in Jessica Jones. La pubblicazione delle due immagini ha ovviamente dato vita alle speculazioni dei fan sul fatto che un revival dello show sia sicuramente in corso. In verità si parla già da molto di un possibile ritorno di Jessica Jones, ma adesso non sappiamo se è o meno nei programmi della Marvel. A inizio mese un insider ha infatti anticipato il possibile arrivo di un nuovo show dedicato a Jessica Jones, ma la voce non è stata ancora confermata.

La serie su Daredevil è stata invece annunciata dai cameo di Matt Murdock e Kingpin rispettivamente in Spider-Man: No Way Home e Hawkeye. I personaggi saranno inoltre presenti nella nuova serie del MCU in arrivo, Echo. Dunque la Marvel ha fatto di tutto per inserirli nel tessuto del suo articolato universo, cosa che non è ancora accaduta con il personaggio di Jessica Jones. Non ci resta che attendere.

Intanto guardate i selfie pubblicati da Krysten Ritter!