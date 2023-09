Jessica Jones, la reunion con Daredevil è realtà nella nuova foto!

Le riprese di Daredevil Born Again sono sospese a tempo indefinito a causa degli scioperi attualmente in corso a Hollywood che coinvolgono sceneggiatori e attori del sindacato, ma nel frattempo Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, che riprenderanno i loro ruoli nel MCU, hanno trovato il tempo di andare al GalaxyCon e incontrare proprio Jessica Jones!

I tre hanno trovato il tempo per scattarsi una foto insieme alla convention. D'Onofrio, infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto di loro tre, in cui sia lui che Cox si mettono in posa mentre Ritter sta loro vicino sorridendo.

Lentamente i Marvel Studios stanno portando nel MCU principale coloro che sono apparsi nel DefendersVerse di Netflix. Sia Cox che D'Onofrio sono tornati, e pare che anche The Punisher di Jon Bernthal tornerà presto. Per quanto riguarda Jessica Jones, invece, le cose sono rimaste piuttosto in sordina. Detto questo, Ritter ha espresso il desiderio di tornare nei panni dell'investigatore privato.

"Non ne ho idea. Lo spero", aveva detto Ritter in precedenza al podcast Inside of You di Michael Rosebaum. "Penso che la gente ami Jessica. Lo so perché lo vivo ogni giorno. Onestamente, non lo so. La Marvel è così riservata. Non lo so. Sto solo dicendo che, ovviamente, sarei lì in un secondo. Avrei i miei stivali e la mia giacca, e sarei pronta a scatenarmi".

Anche se non si sa ancora se Jessica Jones apparirà nel MCU, è il primo degli eroi di strada della Marvel a comparire in una nuova serie di romanzi che verrà lanciata l'anno prossimo.

"Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per raccontare le storie degli amati supereroi Marvel e la collaborazione con Hyperion Avenue per i romanzi Marvel Crime mostrerà questi personaggi sotto una nuova ed entusiasmante luce", ha dichiarato Sven Larsen, vicepresidente del licensed publishing della Marvel, in una dichiarazione rilasciata il mese scorso. "Sappiamo che i fan Marvel di lunga data e gli appassionati di crime fiction apprezzeranno questa nuova serie".