Jessica Jones: la sceneggiatrice elogia il debutto di Krysten Ritter alla regia

La terza stagione di Jessica Jones non soltanto rappresenta l'ultimo show del sodalizio tra Marvel e Netflix, nonché la chiusura del ciclo dedicato ai Defenders, ma segnerà anche il debutto di Krysten Ritter (attrice protagonista) alla regia. Leggiamo cosa ne pensa la sceneggiatrice!

Parliamo di Melissa Rosenberg, showrunner di Marvel's Jessica Jones. L'autrice ha commentato, di recente, l'operato di Krysten Ritter - che interpreta proprio l'esplosiva protagonista della serie - come director dietro la macchina da presa. Leggiamo le sue dichiarazioni di seguito.

"Ha sempre voluto farlo ed è certamente qualificata. Io e lei abbiamo iniziato a parlarne sin dall'inizio della scorsa stagione, ma dal momento che lei compariva in ogni singola scena della Season 2 non è stato possibile. Solo di recente, quando ci siamo riuniti per scrivere la sceneggiatura della terza stagione, ci siamo accorti che c'erano lunghe sequenze in cui Krysten non era in scena. Quindi ci siamo detti: 'Oh mio dio! Questa è una grande opportunità!'.

Marvel ha acconsentito all'idea, così come Netflix. Sono quindi riuscita ad assumerla come regista ed è stata sorprendente. Vi assicuro che, in quanto a competenza, sembrava già una director affermata. Ho lavorato con tanti registi affermati che non erano così organizzati e specifici".

A questo punto siamo davvero curiosi di guardare gli episodi di Jessica Jones Stagione 3 diretti da Krysten Ritter.