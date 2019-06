Jessica Jones: la showrunner sul rapporto tra Jessica e Trish

Ospite allo scorso episodio del podcast di Variety dedicato alle serie tv, la showrunner di Jessica Jones Melissa Rosenberg ha guardato indietro all'arco narrativo della protagonista e ha parlato dello speciale rapporto tra Jessica e Trish.

"Ciò che volevamo davvero era far guardare Jessica in avanti," ha detto la Rosenberg. "Le prime due stagioni riguardavano il suo passato, i suoi traumi, la sua famiglia, le sue origini e tutto il resto. E adesso ha finito con quelle questioni, perciò ora vediamo come va vanti, qual è il suo posto nel mondo do? Riesce a trovare il suo posto del mondo?"

La showrunner si è poi soffermata sull'arco narrativo di Jessica e Trish: "Ora sono pari, almeno dal punto di vista fisico. Entrambe hanno dei poteri e possono difendersi e combattere per il bene o per il male. Il conflitto nasce dal modo in cui si avvicinano, perché Jessica è sempre stata una persona che esplora tanti punti di vista, difficilmente vedere le cose o bianche o nere. C'è sempre una sfumatura grigia."

"Entrambe hanno sempre avuto il desiderio di restare insieme, si sono sempre viste come partner" ha continuato la Rosenberg. "Sono entrambe molto isolate quindi è un'unione perfetta. Si completano le loro forze e debolezze a vicenda. Devono stare insieme. E' divertente, è una sorta di culmine dell'arco narrativo di tre stagioni."

Lo show si è concluso con questa terza stagione e a meno di sorprese non vedremo più Kristen Ritter nei panni dell'energica protagonista, come dichiarato recentemente dalla stessa attrice. Qui potete trovare la nostra recensione della terza stagione di Jessica Jones.