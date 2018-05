Jessica Jones: la terza stagione inizierà prestissimo le riprese, ecco tutte le novità!

La seconda stagione di Jessica Jones è arrivata sul servizio di streaming digitale e la protagonista del serial, Krysten Ritter, ci anticipa l'inizio delle riprese della season 3 e parla in dettaglio del suo lavoro fino ad oggi. La notizia contiene spoiler della seconda stagione della serie tv.

Durante il panel del Comicpalooza a Houston, l'attrice ha rivelato di essere già tornata a lavoro: si sta infatti allenando per riprendere la forma fisica necessaria ad interpretare il ruolo dell'invincibile eroina Marvel. La notizia è uscita fuori mentre il manager della Ritter, presente anch'egli all'evento, ha posto alla sua protetta la domanda retorica:

"Quindi ti stai già allenando per la terza stagione (di Jessica Jones), non è vero?"

E lei ha risposto: "Certo. Allerta spoiler! Inizierà presto. Sto facendo boxing e rinforzando i muscoli!"

Poi ha continuato, parlando di quanto sia dura mettersi in forma per interpretare il ruolo: "Devi essere preparato psicologicamente ad interpretare anche le scene stunt e, allo stesso tempo, la tua scaletta d'impegni è folle. Spesso lavoriamo ore e ore di fila, fino a notte inoltrata. E quindi ho capito che, quando sono davvero ben allenata, tutto questo non mi pesa e posso stare tranquillamente dietro a tutto il programma di lavoro che mi aspetta."

La nuova stagione di Jessica Jones è stata annunciata da Netflix in aprile, a solo un mese di distanza dal rilascio della seconda:

"Quello che ho amato molto della prima e della seconda stagione di Jessica Jones, è il fatto che siamo riusciti a mostrare diversi lari di lei, prima e poi anche dopo. Entrambe le storyline che l'hanno coinvolta sono estremamente profonde, certo e credo che nella prossima riusciremo ad esplorare anche altri ambiti della sua personalità. Nella prima e nella seconda stagione abbiamo visto il passato di Jessica, i motivi che la spingevano, per esempio, ad isolarsi. Nella seconda invece scopre di avere molto per cui vivere e sono curiosa di vedere cosa succederà in futuro, " ha aggiunto la Ritter.

Riguardo il rapporto con la sua migliore amica, Trish, ecco come ha poi proseguito l'attrice, dal momento che la seconda stagione ha lasciato tutti col fiato sospeso:

"Trish è la persona più importante per lei. E ora lei l'ha tradita in questo modo incredibile, e non so cosa succederà. Penso che sarà una sfida interessante per me, per la mia performance. Davvero, sarà una grande battaglia interiore, perché lei è l'unica persona che ama, e per la quale continua a vivere, e ora che non c'è più questa dinamica, penso che sarà davvero difficile e complicato per lei andare avanti. Già, non so cosa succederà."

Che ne dite? Curiosi di vedere la prossima stagione di Jessica Jones? Ditecelo nei commenti!