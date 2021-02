Jessica Jones e The Punisher, i diritti tornano a Marvel: novità in arrivo?

Qualche anno fa Netflix sembrava aver donato nuova linfa alle produzioni Marvel con i suoi show originali: serie come Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage o The Punisher godevano, tra alti e bassi, di vibrazioni completamente diverse rispetto a quelle dei film dell'MCU, per la gioia dei tanti fan desiderosi di storie più adulte e violente.

Da anni, però, tutto tace su quel fronte: con la chiusura degli show di cui sopra, infatti, di Daredevil e co. non abbiamo saputo più niente (fatte salve le voci di un probabile ingresso nel Marvel Cinematic Universe del personaggio interpretato da Charlie Cox). Qualcosa, però, potrebbe essere in procinto di cambiare.

Proprio in queste ore, infatti, sono scaduti gli accordi che legavano due importanti membri dei Defenders a Netflix: i diritti di Jessica Jones e The Punisher sono dunque tornati a Marvel che, a questo punto, sarà finalmente libera di farne ciò che vuole. Possibile che, nel caso in cui l'eventuale ingresso del buon Matt Murdock nell'MCU dovesse portare buoni risultati, gli Studios decidano di optare per una soluzione del genere anche per Frank Castle e soci?

Vedremo nei prossimi tempi cosa succederà: proprio pochi mesi fa, intanto, Kevin Feige aveva tenuto la porta aperta ad un possibile ritorno di Jessica Jones e degli altri Defenders.