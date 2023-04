Jessica Jones tornerà nell'MCU? Parla Krysten Ritter

L'amatissima Jessica Jones è la protagonista dell'omonima serie TV disponibile su Disney+ che racconta le conseguenze dello stress post-traumatico dell'ex supereroina interpretata da Krysten Ritter.

Ma quante possibilità ci sono che Jessica Jones torni nell'MCU? La questione sfocia anche sulla guerra dei diritti tra le serie Disney+ e Netflix: il primo a sfondare la barriera delle proprietà Netflix della Marvel e il Marvel Cinematic Universe è stato il Daredevil di Charlie Cox. Ma come ricordiamo, l'entrata della Disney nei servizi di streaming ha visto Netflix annullare molti spettacoli targati Marvel, tra cui Jessica Jones.

A Keysten Ritter è stato recentemente chiesto nel podcast Inside of You con Michael Rosenbaum se avrebbe mai preso in considerazione l'idea di riprendere il suo personaggio nel MCU: "Non ne ho idea; Lo spero! Penso che la gente ami Jessica; Lo so perché lo vivo. La Marvel è così riservata, lo sto solo mettendo in giro che, ovviamente, sarei lì in un secondo. Avrei i miei stivali e la giacca pronti per il rock".

Krysten Ritter non sarebbe l'unico supereroe Marvel-Netflix pronto a tornare nell'MCU. Mentre tutti sanno che Daredevil di Cox e Kingpin di Vincent D'Onofrio sono già apparsi in progetti MCU come la nuova serie TV Daredevil: Born Again che potrebbe rendere canoniche le serie Marvel-Netflix.E proprio in vista di questo atteso ritorno i fan sono sicuri che un reboot con Jessica Jones ci sarà!