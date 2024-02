Jessica Jones, dalla tv ai libri: Marvel annuncia un romanzo crime sul personaggio

Dopo essere diventata un personaggio amatissimo dei fumetti e della televisione, Jessica Jones sta per diventare la protagonista di un nuovo tipo di storia. Come riportato in queste ore, Marvel e Hyperion Avenue hanno annunciato la pubblicazione di Breaking the Dark: A Jessica Jones Marvel Crime Novel, un nuovo libro in prosa che arriverà a luglio.

Breaking the Dark: A Jessica Jones Marvel Crime Novel è stato scritto da Lisa Jewell, autrice di bestseller del New York Times, nota per aver scritto None of This Is True. Il romanzo darà il via a una nuova impronta di romanzi Marvel Crime, che reimmagina alcuni degli amati eroi e villain della Marvel in storie rivolte a lettori adulti. Il progetto includerà anche un romanzo su Luke Cage scritto da S.A. Cosby e un romanzo su Daredevil scritto da Alex Segura.

Breaking the Dark: A Jessica Jones Marvel Crime Novel uscirà negli Stati Uniti il 2 luglio, seguito da un'uscita nel Regno Unito il 4 luglio. Per quanto riguarda la versione del personaggio interpretata da Krysten Ritter, siamo in attesa di scoprire come Jessica Jones si unirà al MCU dopo che anche la sua serie Netflix è diventata canonica.

Infatti, le serie Marvel/Netflix sono canone nel MCU, come confermato anche dall'ultimo show arrivato su Disney+, ovvero Echo.

Nell'atteso romanzo, Jessica Jones è una supereroina in pensione, investigatrice privata e solitaria. Ha provato a fare del suo meglio per essere una combattente del crimine, ma quella vita l'ha portata solo a traumi indicibili. Ora evita del tutto quel mondo e lavora per sopravvivere giorno per giorno a Hell's Kitchen, New York. La mattina in cui una madre sconvolta entra nel suo ufficio, Jessica preferirebbe curare i postumi della sbornia e cercare di dimenticare le scelte sbagliate della notte prima.

Ma qualcosa nella storia di Amber Randall la colpisce. Amber è convinta che sia successo qualcosa ai suoi gemelli adolescenti mentre erano in visita al padre nel Regno Unito. I gemelli non si comportano più come prima, hanno una pelle perfetta, hanno perso i loro tic e le loro abitudini e continuano a parlare di una ragazza di nome Belle. Amber insiste che i suoi figli sono stati sostituiti da qualcosa di orribile, qualcosa di "perfetto".

In viaggio verso un piccolo villaggio della campagna inglese, Jessica incontra la misteriosa Belle, che vive una vita stranamente isolata in una vecchia fattoria con una strana donna che sostiene di essere la sua tutrice. Questa adolescente ultraterrena può davvero essere responsabile del nuovo aspetto dei gemelli Randall? Perché lo strano paesino di Barton Wallop sembra ospitare energie oscure e misteri nella sua affiatata comunità? L'intuito di una madre non sbaglia mai.

E Jessica sa che nella vita nulla è perfetto: non questi ragazzi, non la sua relazione tira e molla con Luke Cage e certamente non Jessica stessa. Ma anche se cerca di credere che ci aspettano giorni migliori, Jessica Jones ha visto fin troppo chiaramente che dietro ogni promessa di perfezione si nasconde un'ombra oscura e pericolosa.