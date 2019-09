Jessica Lange pensa che non tornerà mai più in American Horror Story

Today is the day, direbbero gli americani. È infatti stasera che andrà in onda negli Stati Uniti d'America la premiere della nona e attesissima stagione di American Horror Story, intitolata ufficialmente American Horror Story 1984, nome che dà insieme le coordinate temporali del racconto e le dirette ispirazioni cinematografiche.

I nuovi episodi sono infatti ambientati in uno dei tanti Summer Camp americani degli anni '80, dove cominceranno a verificarsi terribili omicidi che coinvolgeranno malcapitati giovani in cerca di divertimento, trovando invece una scia inquietante di morte. Sono chiare le vibrazioni alla Venerdì 13 e tutta una serie di sensibilità tipiche degli horror di quegli anni, eppure rispetto al passato in questa stagione mancheranno due delle star più amate, che sono Sarah Paulson e Jessica Lange.



Mentre la prima si è assentata dalla produzione per motivi lavorativi, annunciando comunque un suo possibile cameo negli episodi, intervistata recentemente la Lange ha dichiarato di non vedere nel suo futuro un ritorno ad American Horror Story, sottolineando anche che la decisione di tornare in American Horror Story: Apocalypse era direttamente correlata al personaggio di Costance, altrimenti avrebbe rifiutato anche quella parte.



Ha detto l'attrice: "Non credo proprio di tornare. In Apocalypse ho accettato perché stavo riportando in scena Costance, che per me è stato un personaggio importantissimo. Non penso però di voler ricominciare da zero e creare un nuovo personaggio. Inoltre penso ad attrici e amiche con cui amo molto lavorare, che sono Sarah Paulson, Kathy Bates, Frances Conroy. Non so chi ci sia in questa nuova stagione, ma penso sia tutto molto differente".



Insomma, nessuna prospettiva di ritorno, per lei.