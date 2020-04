Jessica Mazzoli su Morgan: 'Ha ripreso il rapporto con sua figlia Lara'

Dopo anni di litigi e ripicche, finalmente la calma dopo la tempesta. Morgan, cantante ed artista sempre sopra le righe, dimostra di volersi dare una calmata e lo fa riavvicinandosi a sua figlia Lara, di sei anni, avuta dalla sua precedente relazione con Jessica Mazzoli.

E' la Mazzoli stessa a dichiararlo alle telecamere di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, confidando che Morgan è stato capace di ricucire il rapporto incrinato con sua figlia e anche con Jessica. Dice la Mazzoli: " Ho regalato a Lara un cellulare perché è molto brava a scuola e ha sentito il papà per messaggio. Si sentono tramite messaggi e sono contenta di questo ".

Intanto, se Morgan non ha rilasciato interviste dirette per parlare di questa riappacificazione, non si è risparmiato alle telecamere per commentare gli altri gossip che lo vedono protagonista. Continua lo scontro con Asia Argento, mentre Morgan commenta di essere stato sincero sul caso Bugo.

Oltretutto Morgan è diventato papà di Maria Eco, la sua terza figlia, avuta dalla sua attuale compagna Alessandra Cataldo, e in merito alle sue tre figlie, intervistato da Mara Venier, ha dichiarato: " Da tutto questo mi aspetto che io sia il padre che loro meritano, ma anche l’uomo che io merito, perché la vita non va buttata", facendo vedere il suo lato nascosto, quello più fragile e paterno che tiene ben lontano dalle trasmissioni televisive alle quali partecipa come ospite tanto spesso.

Che sia arrivato il momento, per Morgan, di deporre l'ascia di guerra e vivere una vita più tranquilla? Se l'amore per le figlie riesce a scioglierlo in questo modo, c'è forse da aspettarsi un Morgan cambiato nello spirito, in futuro?