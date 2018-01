Jessica Parker Kennedy annuncia che la 'Ragazza Misteriosa' tornerà in The Flash!

Sebbene “”, il grande crossover del 2017 fra le serie supereroistiche, abbia sollevato molte domande, la più intrigate di tutte è senza dubbio quella che riguarda la fanciulla interpretata dall’attrice. Chi sarà mai questa misteriosa ragazza?

Recentemente intervista da Bustle, la Kennedy ha anticipato che il suo personaggio, comparso nella prima parte di “Crisis” (durante l’episodio di Supergirl), tornerà molto presto nell’universo di The Flash: “Rimarrò in zona. Posso dirvi solo che mi rivedrete almeno un’altra volta. […] La prossima volta che mi vedrete, tutto avrà un senso” sono state le sue parole sull’argomento.



Come i fan ricorderanno, il personaggio della Kennedy ha avuto una breve conversazione con Barry Allen/The Flash (Grant Gustin), e proprio in quell’occasione ha rivelato di essere molto emozionata all’idea di trovarsi in quel luogo, ricordando al velocista di rispondere affermativamente (“I do”) al momento opportuno. Considerando quanto quella precisa scena sembrasse fuori posto, i fan hanno cominciato a sospettare che la ragazza provenga dal futuro e che sia addirittura una lontana parente del velocista scarlatto.



Secondo i fan, il personaggio dell’attrice potrebbe essere Dawn Allen o Jenni Ognats, rispettivamente figlia e nipote che la coppia West-Allen ha avuto nella lunga storia editoriale del supereroe DC Comics. Durante l’intervista con Bustle, la Kennedy è stata molto attenta a non farsi sfuggire alcuna informazione, ma ha così commentato le molte teorie dei fan: “Mi entusiasma sapere che i fan siano così intrigati. Ne sono davvero felice.”



In attesa di scoprire il segreto del suo personaggio, la Kennedy ha anche raccontato le buffe circostanze in cui le è stato offerto il ruolo della misteriosa ragazza: “Sono stata portata in ufficio ed i produttori mi hanno parlato della loro idea, ed è stato molto bello perché sembrava un incontro personale. Me ne hanno parlato a lungo, e la cosa mi ha emozionata. È un’idea niente male, e soprattutto top secret.”



Soltanto l’attrice e le alte sfere della produzione, quindi, conoscono infatti il segreto del personaggio, come dimostrato anche dal simpatico aneddoto raccontato dalla stessa Kennedy: “È davvero divertente. Mi chiamano ‘La Ragazza Misteriosa’ e sul set mi comporto come tale. Persino il reparto costumi mi chiedeva spesso chi fossi, e a quella domanda rispondevo ‘Sono la Ragazza Misteriosa!’. Era quasi una missione segreta e mi ha divertito molto farne parte.”



Dal momento che The Flash tornerà il 16 gennaio sulla rete The CW, con un po’ di fortuna non dovremo attendere ancora molto per scoprire l’identità della ‘Ragazza Misteriosa’.