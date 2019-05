Jessica Rothe raggiunge John Cusack nel cast di Utopia, nuova serie targata Amazon

E' Deadline a rendere noto che la star di Auguri per la tua morte Jessica Rothe si è unita al cast di Utopia, remake dell'omonima serie britannica ordinato da Amazon Prime Video.

Lo show segue le vicende di un gruppo di giovani adulti che si sono incontrati online e, dopo essere entrati in possesso di una graphic novel di culto, vengono perseguitati senza pietà da un'oscura organizzazione governativa. Leggendo le pagine del fumetto scoprono una teoria del complotto che potrebbe essere effettivamente reale e che li mette nella pericolosa posizione di unici possibili salvatori del mondo.

La Rothe vestirà i panni di Samatha, una ragazza estremamente idealista, arguta ed una leader nata. La ragazza crede fermamente di poter cambiare il mondo e si fa beffe della banale retorica del progresso. Potrebbe insegnare a qualsiasi amante dei fumetti nozioni riguardo alla graphic novel "Utopia" e intraprenderà una missione per scoprirne tutti i segreti.

Utopia, la cui prima stagione sarà composta da 9 episodi, è scritta da Gillian Flynn, scrittrice di successo che negli ultimi tempi si è fatta spazio nel mondo del cinema e delle serie tv grazie agli adattamenti dei suoi romanzi come L'amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher e Sharp Objects. Nel cast di Utopia troviamo anche John Cusack, Sasha Lane e Rainn Wilson.

L'attrice ha raggiunto la fama grazie al ruolo da protagonista nell'horror Auguri per la tua morte, di cui è uscito da pochi mesi anche un sequel. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Ancora auguri per la tua morte.