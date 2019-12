Jessy Schram si unisce al cast della seconda stagione di Chicago Med

La serie TV di NBC è stata un grande successo, tanto da meritarsi in poco tempo il rinnovo per una seconda stagione di Chicago Med. Scopriamo così una nuova aggiunta ai personaggi presenti nelle puntate del medical drama.

Stiamo parlando di Jessy Schram, attrice presente in "Falling Skies" che interpreterà la dottoressa Hannah Asher, un brillante chirurgo di ginecologia che nasconde però una dipendenza dalle droghe. Nel corso degli episodi farà del suo meglio per rimanere professionale e operare al meglio delle sue capacità, ma spesso sarà costretta ad affrontare i suoi problemi. Jessy Schram ha anche partecipato a pellicole quali "A Royal New Year's Eve" e a show del calibro di "Mad Men" e "Nashville".

Sviluppata dal produttore vincitore di un Emmy Dick Wolf, la serie ci mostra le tipiche giornate dei dottori presenti nel nuovo centro antitrauma della città. Nel cast saranno presenti anche Nick Gehlfuss, Torrey DeVitto, Colin Donnell, Norma Kuhling e Oliver Platt.

Non sappiamo ancora quando andranno in onda le puntate che compongono la seconda stagione dello show, anche se siamo sicuri che riceveremo nuove notizie a riguardo nelle prossime settimane. Se siete curiosi di sapere qualcosa in più, vi lasciamo con la notizia riguardo il cast di Chicago Med.