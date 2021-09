Jigsaw: in arrivo la nuova serie Netflix con Giancarlo Esposito e Paz Vega

Netflix ha appena ordinato una nuova serie, intitolata Jigsaw. Lo show adatterà la storia vera del più grande colpo mai compiuto, che ha coinvolto 70 miliardi di dollari in obbligazioni scomparsi nel centro di Manhattan durante l'uragano Sandy. Le riprese sono ora in corso a Brooklyn, e nel cast ci saranno attori come Giancarlo Esposito e Paz Vega.

Nella serie di 8 episodi, che vede Ridley Scott tra i produttori esecutivi ed Erica Garcia come showrunner, Esposito interpreterà Leo Pap. Si tratta di un è un leader naturale, intelligente e motivato. Parliamo di una mente da ingegnere e un occhio meticoloso, che coglie tutti i dettagli. Diventato un ladro in giovane età, Leo Pap ha poi scelto di proseguire con la sua vita criminale perdendo così la sua famiglia e la sua libertà.

Paz Vega sarà invece Ava Mercer. Avvocatessa di giorno, è ugualmente a suo agio quando si trova in un poligono di tiro. Ava è molto intuitiva e in fondo è un'anima appassionata che farà di tutto per proteggere le poche persone a lei vicine.

Nel cast con i due attori ci saranno anche Tati Gabrielle, Rufus Sewell, Peter Mark Kendall, Rosaline Elbay e Jai Courtney, ognuno dei quali avrà un suo ruolo nel team. A inseguirli ci sarà invece Niousha Noor, che interpreta una tenace agente dell'FBI.

