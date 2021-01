Jim Carrey: ecco la sua ultima vignetta dedicata a Melania Trump

Jim Carrey ha deciso di celebrare a modo suo l'insediamento di Joe Biden come nuovo Presidente degli Stati Uniti. L'attore non voleva che Melania Trump lasciasse la Casa Bianca senza ricevere un degno saluto e per tale ragione ha deciso di dedicarle una della sue vignette.

L'ex First Lady appare chiaramente rappresentata in modo satirico e, l'immagine è accompagnata da una didascalia di commiato che utilizza parole non molto lusinghiere per la modella che ha accompagnato Trump nel corso di tutto il suo mandato.

"Oh ... e addio peggior first lady. Spero che possa finanziarti la tua vita fino alla fine. Grazie per niente!".

Mercoledì, l'ex first lady e suo marito hanno saltato l'inaugurazione e sono volati a Palm Beach, in Florida, dove dovrebbero prendere residenza presso il resort di Mar-a-Lago. Ma con la fine della presidenza di Donald Trump, molti hanno ipotizzato che finalmente la donna possa richiedere il divorzio. Jacqueline Newman, avvocato divorzista di Manhattan ha detto al Daily Mirror che Melania Trump potrebbe ricevere fino a 50 milioni di dollari dal divorzio dall' ex Presidente, e sarebbe proprio a a questo accordo a cui probabilmente si riferiva Carrey nella sua vignetta.

Intanto Jim Carrey ha deciso di dire addio al suo ruolo di Biden al Saturday Night Live. Sembra che la sua imitazione del Presidente non sia particolarmente piaciuta al pubblico.