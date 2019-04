Jim Gordon e i protagonisti di Gotham nel trailer del finale della serie

La quinta e ultima stagione di Gotham sta per volgere al termine e il penultimo episodio segna la fine di un'era, con Jim Gordon che diventa commissario mentre Bruce Wayne si calerà finalmente nel costume di Batman per aiutarlo contro l'ascesa del crimine a Gotham City. Il finale s'intitola The Beginning e in queste ore è stato diffuso il trailer.

Il finale definitivo di Gotham è ambientato dieci anni dopo i fatti che sono stati mostrati nel penultimo episodio; Bruce Wayne era partito da Gotham senza sapere quando sarebbe tornato. Ora invece sta tornando a casa, a causa dell'inaugurazione della nuova Wayne Tower, ricostruita in un decennio dopo che la fece saltare in aria insieme a Selina mentre affrontavano Bane.



Una serie di crimini porta Jim Gordon a sospettare che il Pinguino e l'Enigmista siano tornati a rimpolpare il crimine di Gotham. Bullock verrà incastrato per omicidio, e la descrizione dell'episodio riporta che 'Gordon inizia a mettere insieme un piano ancor più sinistro per la città'. Dal trailer si evince che in questo piano potrebbe rientrare il personaggio di Jeremiah.

Cos'è cambiato e cosa è successo in questi dieci anni dal penultimo all'ultimo episodio?

Gotham ha riservato già alcuni passaggi fondamentali: il Joker si rivela nel trailer, così come altri dettagli vengono a galla. Tra questi il presunto look di Batman per il finale di stagione e la scoperta di un personaggio molto noto che apparirà nell'episodio finale. Tutti pronti per salutare Gotham City?