Jim Parson temeva il futuro dopo The Big Bang Theory: 'Non avevo idea di cosa fare'

Il ruolo di Sheldon Cooper ha fatto parte della vita di Jim Parsons per ben 12 anni, tanto che dopo la fine di the Big Bang Theory l'attore non aveva in mente alcun piano per i prossimi passi della sua carriera. Almeno finché non ha incontrato Ryan Murphy, creatore della miniserie Hollywood che vede nel cast anche la star della sitcom CBS.

"Ryan mi ha contattato in un momento della mia vita e delle mia carriera in cui non avevo sinceramente idea di cosa sarebbe accaduto, o cosa avrei fatto" ha spiegato l'attore durante una recente intervista con The Globe and Mail. "Erano passati pochi mesi dalla fine di Big Bang. Non vi dico cosa stavo cercando, perché non lo sapevo neanch'io. Poi è arrivato Rayan e non ho avuto bisogno di sapere altro. Adoro le persone con cui si circonda e il tipo di progetti a cui lavora. Mi è sembrata subito la cosa giusta da fare, come se facesse parte della mia famiglia artistica."

In Hollywood, che ricordiamo debutterà su Netflix il 1° maggio, Parsons veste i panni di Henry Wilson, un agente cinematografico specializzato in star muscolari. Nel cast troveremo, tra gli altri, anche David Corenswet, Darren Criss, Jeremy Pope, Laura Harrier e Samara Weaving.

Siete curiosi di vedere l'attore alle prese con un nuovo ruolo? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo al trailer ufficiale di Hollywood.