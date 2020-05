Jim Parson, da The Big Bang Theory a Hollywood: il nuovo taglio di capelli shock

Per Jim Parsons, protagonista indiscusso di The Big Bang Theory è giunto davvero il momento di voltare pagina. Nella nuova serie sbarcata su Netflix il primo maggio, interpreta infatti Henry Willson, un famoso agente di Hollywood che durante gli anni '50 ha rappresentato alcune tra le star più famose e richieste come Rock Hudson.

Per poter entrare al meglio nei panni di questo personaggio, l'ormai ex Sheldon Cooper, si è sottoposto a numerose ore di trucco, e soprattutto ha dovuto cambiare radicalmente la sua acconciatura. Nei giorni scorsi ha pubblicato un video time-lapse su Instagram per ringraziare tutto i collaboratori che hanno concesso questa significativa trasformazione.

Nella didascalia del post la star di The Big Bang Theory ha detto: "Mi piacerebbe molto condividere questo video del processo di truccaggio per @hollywoodnetflix. Tutti gli addetti al make up presenti in questo trailer sono veramente dotati e hanno rappresentato la mia famiglia durante le riprese"

"Soprattutto @somemonsterism @m_ceglia @georgeguzman @barryleemoe e Gabby che insieme al resto dell'equipe hanno reso la mia esperienza nell'interpretare questo personaggio un'immensa gioia"

A differenza di Jim Parsons certamente, Henry Wilson non era una persona estremamente gradevole, era un talent scout pronto a tutto pur di permettere alle proprie star di sfondare. Risulta molto interessante osservare dunque non solo la sua notevole trasformazione fisica ma soprattutto caretteriale, che potrete apprezzare nella nostra recensione di Hollywood.