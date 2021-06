Jim Parsons: 5 serie TV da guardare se lo avete amato in The Big Bang Theory

Mentre potrebbe essere meglio conosciuto per aver interpretato il genio Sheldon Cooper in The Big Bang Theory, nel corso della sua carriera di attore Jim Parsons ha assunto una vasta gamma di ruoli e recitato in molte produzioni.

Dopo dodici gloriose ed indimenticabili stagioni di The Big Bang Theory, serie terminata nel 2019, che gli sono valse quattro Emmy Award e un Golden Globe oltre che il successo globale, l'attore si è dedicato ad altri progetti, alcuni dei quali vedranno presto la luce.

La sua filmografia è ricca di produzioni destinate al grande schermo, ma non mancano nemmeno le apparizioni in alcune serie tv di successo e alcuni lavori come doppiatore.

Giudice Amy

Jim Parsons si è unito al cast della popolare serie televisiva Giudice Amy nell'ultima stagione. Lo shoe è andato in onda dal 1999 al 2005 sulla CBS e seguiva tre generazioni di donne narrando le loro vicende professionali e sentimentali.

L'attore ha interpretato Rob Holbrook, che cerca disperatamente di compiacere Amy Gray (Amy Brenneman) nel lavoro e fare tutto il possibile per aiutarla.

The Super Hero Squad Show

The Super Hero Squad Show è una serie animata prodotta dai Marvel Studios andata in onda dal 2009 al 2011. Parsons ha prestato la sua voce a Nightmare nella seconda stagione.

iCarly

Parsons ha recitato come guest star nella sitcom di successo con Miranda Cosgrove su Nickelodeon nel primo episodio della quinta stagione intitolato Lost my mind (Pazza d'amore), nei panni di Caleb, un paziente psichiatrico che pensa di provenire dal futuro. Finisce per fare amicizia con Carly e compagni quando visitano il reparto.

Hollywood

Il progetto di Ryan Murphy targato Netflix ci permette di dare uno sguardo all'età d'oro di Hollywood e tenta di risolvere i principali problemi con l'industria in quel momento da cui ci sono voluti anni per riprendersi.



Jim Parsons interpreta il ruolo di Henry Willson che è una delle persone che causano maggiori problemi. È un agente squallido che è incredibilmente potente e può rovinare o aiutare la carriera dei propri assistiti, ma non si fa scrupoli a trarre vantaggio sessuale dai suoi clienti vulnerabili mentre sono in una fase disperata della loro vita.

Young Sheldon

Se avete amato The Big Bang Theory non potete perdervi la serie spin-off dedicata al piccolo Sheldon Cooper. Sebbene Parsons non interpreti un personaggio sullo schermo, poiché questa è ovviamente la sua versione più giovane, fornisce la voce fuori campo durante lo spettacolo. Parsons è anche produttore esecutivo di questo spettacolo.

Parsons non è solo un grande attore comico, ha assunto con gioia anche ruoli molto più oscuri e molto più drammatici sia in alcuni lungometraggi che nelle serie tv, mostrando quanto sia talentuoso e versatile come attore.

Scoprite com'è stata creata The Big Bang Theory e 5 curiosità su Sheldon Cooper nei nostri approfondimenti. Non dimentica di farci sapere nei commenti quali di queste serie tv avete visto o avete intenzione di recuperare!