Jim Parsons ammette: 'Ecco perché mi radevo ogni giorno quando avevo il covid'

Trovare anche in quarantena la forza e la voglia di mantenere un aspetto dignitoso non è un compito facile, soprattutto se si sta combattendo la propria personale battaglia contro il coronavirus: Jim Parsons però ce l'ha fatta, pur se con delle motivazioni alquanto singolari.

A raccontare la sua vicenda è stata proprio la star di The Big Bang Theory durante una recente ospitata al Late Night with Seth Meyers: "Ho avuto molta paura. Probabilmente il nostro caso è stato abbastanza leggero, sentivamo la pressione al petto e tutto il resto, ma credo che un buon 50% del dolore fosse causato dalla mia ansia e dalla mia paura, anche perché in parte mi sento così anche ora a dirla tutta, ma a marzo a New York la situazione era decisamente poco carina" ha raccontato Parsons, che risultò positivo al covid alcuni mesi fa.

L'attore ha poi proseguito: "Andavo a letto ogni sera pensando: 'Speriamo di non dover fare nessuna chiamata d'emergenza'. La parte più folle però è che mi radevo ogni singolo giorno quando ero malato, in parte perché mi sentivo meglio quando ero pulito e rasato, ma anche perché, e questo è davvero patologico, pensavo che se fossimo dovuti correre in ospedale avrei voluto dare l'impressione almeno di star provando a mantenere un contegno. Volevo che le persone si sentissero motivate ad aiutarmi".

Parsons ha svelato di esser guarito dal coronavirus poche settimane fa; tornando a parlare della sua carriera, invece, vediamo in quale serie TV l'attore vorrebbe recitare dopo The Big Bang Theory.