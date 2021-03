Jim Parsons, buon compleanno alla star di The Big Bang Theory: le sue 5 scene migliori

Jim Parsons ha interpretato l’amatissimo Sheldon Cooper in The Big Bang Theory per ben dodici stagioni e facendogli oggi i nostri migliori auguri per un felice compleanno vogliamo ripercorrere le cinque migliori scene di Sheldon nello show creato da Chuck Lorre e Bill Prady.

Il fisico teorico protagonista non è divertente per nessuno dei suoi amici ma è esilarante per il pubblico. Non si cura della convenzione sociale, dice tutto quello che pensa senza preoccuparsi molto delle conseguenze e non ama il contatto fisico, tutto ciò insieme ad altre caratteristiche della sua personalità lo rendono imprevedibile e divertente.

Regali

Secondo il bisogno compulsivo di Sheldon di garantire che gli scambi di regali siano uniformi e pari al regalo ricevuto, acquista una serie di cesti a prezzi diversi da regalare a Penny. Dal momento che prevede che il suo regalo per lui sarà superficiale e privo di significato, crede che questo sia l'unico modo giusto per ricambiare il gesto.

Naturalmente, Sheldon si rende presto conto di aver sottovalutato la sua vicina di casa quando apre il suo regalo e trova un fazzoletto usato dal suo eroe, alias Leonard Nimoy, leggenda di Star Trek. Rimane sbalordito per non dire seriamente scioccato. Decide quindi di dare a Penny ogni cesto regalo che aveva comprato sentendosi profondamente in difetto.

Stan Lee

The Big Bang Theory vanta un memorabile elenco di guest star nel corso degli anni, tra cui Judy Greer, Steve Yeun, Stephen Hawking, Neil Degrasse Tyson e molti altri. Ma se c'è un cameo che sarà amato per sempre, è l'apparizione della leggenda dei fumetti Stan Lee nella terza stagione.

Durante questo episodio, Sheldon viene arrestato e cerca di uscire in modo da poter incontrare lo stimato creatore di fumetti Marvel nel negozio di fumetti di Stuart. Ma quando il suo piano fallisce, lui e Penny decidono di presentarsi a casa di Stan Lee e Sheldon interpretando erroneamente i segnali sociali ricchi di sarcasmo di Lee entra in casa senza essere stato invitato. Il creatore di fumetti presenterà un ordine restrittivo contro Sheldon.

Robot

Potremmo dire che nel secondo episodio della quarta stagione Sheldon ha anticipato l’arrivo della pandemia, infatti per evitare contatti con il mondo esterno il fisico teorico ha costruito un Robot-Sheldon (che era fondamentalmente un tablet attaccato a un robot in movimento che indossava una maglietta). Aveva deciso di vivere la sua vita interamente attraverso uno schermo dalla comodità della sua camera da letto e l’episodio risulta essere uno dei più assurdi ma divertenti, soprattutto quando Robot-Sheldon si siede sul sedile del passeggero dell'auto di Leonard e in seguito gira intorno al suo ufficio, prendendo in giro Leonard per aver dubitato della riuscita del suo esperimento.

La morte del Professor Proton

Nella settima stagione, episodio ventidue, l’amato Professor Proton viene a mancare. Sheldon non ci ha regalato solo risate ma anche qualche lacrima poiché nella serie il professor Proton era un conduttore televisivo di un programma scientifico per bambini nonché idolo e modello importante per Sheldon e Leonard (ma soprattutto Sheldon). La sua morte è una delle poche cose dell'intera serie che ha un fortissimo impatto emotivo su Sheldon e per la prima volta lo vediamo abbracciare Leonard in maniera totale, cosa che in precedenza non era mai accaduta a causa della sua riluttanza al contatto.

Il primo bacio con Amy

Finalmente Sheldon si spoglia dalle sue convinzioni e bacia la sua storica fidanzata Amy Farrah Fowler nella settima stagione. In un momento dolce un uomo che non sopportava nemmeno di tenersi per mano, ha baciato improvvisamente – e finalmente - la ragazza.

Tutto questo accade perché Amy è delusa dal fatto che Sheldon non voglia passare con lei le vacanze di S. Valentino e nel vero stile di Sheldon, quest’ultimo risponde inveendo sulla stupidità del romanticismo baciandola per dimostrare il suo punto di vista. Ma per la gioia di tutti gli spettatori, la sua dimostrazione diventa un bacio appassionato.



Ci sono molte scene memorabili con protagonista Sheldon e gag ormai entrate nella cultura pop come la ninna nanna "Soffice Kitty" oppure i suoi "Bazinga!" e la verità è che ce ne sono così tante che è davvero difficile sceglierne cinque.



