Jim Parsons, quanto ha guadagnato con The Big Bang Theory? Le cifre della star

La popolarità di The Big Bang Theory è stata senza precedenti. La sit-com ideata da Chuck Lorre è stata in grado di attirare intorno a sé un numero incredibile di spettatori che l'ha portata a essere una delle serie televisive più seguite nella storia. Ciò ha giovato non poco, non solo alla produzione, ma anche agli attori del cast.

Abbiamo già visto insieme tutti i videogiochi e le console citati in The Big Bang Theory, ma oggi invece vogliamo parlarvi delle cifre astronomiche che ha mosso lo show, e in particolare di quanto abbia guadagnato per la sua partecipazione in TBBT il suo protagonista assoluto, ovvero Jim Parsons, interprete del dottor Sheldon Cooper.

Il salario di Jim Parsons per The Big Bang Theory

Durante la prima stagione della serie, Parsons ha guadagnato 60.000 dollari a episodio, per un totale di poco più di un milione per l'intera stagione (17 episodi). Per il secondo, il terzo e il quarto arco narrativo dello show, l'attore americano ha percepito 250.000 dollari a episodio, che gli hanno fruttato in totale 17.5 milioni di dollari per 70 episodi (23 puntate per le stagioni 2 e 3, 24 per il quarto ciclo di episodi).

Dalla stagione 5 alla 7 il salario si è nuovamente alzato per arrivare a 350.000 dollari a puntata, per un totale di 25.2 milioni di dollari in 72 episodi (24 puntate per ogni stagione). Il vero boom è avvenuto dall'ottavo arco narrativo in poi: per le stagioni 8, 9 e 10 Parsons ha guadagnato 1.2 milioni di dollari a episodio, con 86 milioni di dollari in 72 puntate (sempre 24 episodi a stagione). Durante le ultime due stagioni della serie, l'attore ha accettato un leggero ribasso del suo salario, arrivando "solamente" a un milione di dollari a puntata, che quindi ha fruttato 48 milioni in 48 episodi (24 puntate per la stagione 11 e lo stesso numero per il dodicesimo e ultimo ciclo di episodi). In totale, per aver preso parte a TBBT Parsons ha guadagnato 177.7 milioni di dollari.

Inoltre, a ciò si aggiunge che l'attore aveva stipulato, durante le ultime stagioni dello show e insieme ai due altri grandi protagonisti Kaley Cuoco e Johnny Galecki, un contratto che gli aveva consentito di ottenere l'1% del fatturato totale della serie. Considerando che al primo anno di contratto The Big Bang Theory ha fatturato 1 miliardo di dollari, ben 10 milioni sono finiti nelle casse di Parsons, della Cuoco e di Galecki. Tale profitto si è mantenuto più o meno stabile, o leggermente al ribasso, negli anni successivi.

Il patrimonio di Jim Parsons

Oltre a TBBT, l'attore ha preso parte a numerose pellicole di successo, come Il diritto di contare del 2016, Ted Bundy - fascino criminale nel 2019 o The Boys in the Band del 2020. Secondo il portale Celebrity Net Worth, al momento il patrimonio di Parsons si attesta intorno ai 160 milioni di dollari. Una cifra pazzesca.

Oltre a TBBT, l'attore ha preso parte a numerose pellicole di successo, come Il diritto di contare del 2016, Ted Bundy - fascino criminale nel 2019 o The Boys in the Band del 2020. Secondo il portale Celebrity Net Worth, al momento il patrimonio di Parsons si attesta intorno ai 160 milioni di dollari. Una cifra pazzesca.