Jim Parsons e Mayim Bialik di nuovo insieme: il duo di The Big Bang Theory arriva alla FOX

Dopo il successo di The Big Bang Theory l'affiatata coppia formata da Jim Parsons e Mayim Bialik ha deciso di lanciarsi in un nuovo entusiasmante progetto targato FOX: i due produrranno e saranno protagonisti di Call Me Kat, commedia incentrata sul desiderio di riscatto e libertà della protagonista.

Call Me Kats seguirà infatti le vicende di Carla, la protagonista trentanovenne interpretata dalla Bialik che ogni giorno lotta strenuamente contro l'opinione pubblica, che la vorrebbe sposata, e sua madre... Che la vorrebbe sposata e con figli!

Carla deciderà quindi di rimettersi in gioco investendo i soldi del suo futuro matrimonio (se mai ce ne sarà uno) in locale di Louisville, Kentucky, che chiamerà proprio Cat Café.

La storia è ispirata alla serie BBC Miranda, creata da Miranda Hart, nota attrice, sceneggiatrice e comica britannica, e vedrà anche Parsons nel ruolo di attore titolare, sebbene non si sappia ancora quale sarà il suo ruolo.

Nonostante le poche informazioni sembra che la FOX abbia deciso d'investire molto sulla serie, anche e soprattutto per la scelta dei due attori titolari: Call Me Kat arriverà già nell'autunno 2020, nonostante gli stetti tempi di lavorazione e il lockdown dell'industria cinematografica.

Che ne pensate? come immaginereste il duo di attori al di fuori di un laboratorio? Fatecelo sapere nei commenti!