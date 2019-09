Jim Parsons e Mayim Bialik produrranno una nuova serie comedy targata Fox

Gli attori Jim Parsons e Mayim Bialik hanno trascorso buona parte dell'ultimo decennio facendo coppia in The Big Bang Theory, dando vita alla storia d'amore tra Sheldon e Amy. I due scienziati sono anche convolati a nozze, prima dell'ultima stagione terminata nei mesi scorsi.

Tra i due attori dell'amatissima serie si è sviluppata un'evidente alchimia sul set, e non sorprende quindi che abbiano deciso di tornare a lavorare insieme. Parsons e Bialik, infatti, saranno colleghi anche sul set di Carla, una nuova sitcom multi-cam che è stata a lungo corteggiata da diversi network. Alla fine l'ha spuntata Fox, che si è aggiudicata i diritti e ha ordinato la serie.

Jim Parsons e Mayim Bialik saranno i produttori esecutivi di Carla, e l'ex interprete di Amy sarà anche la protagonista. La serie è basata sul programma originale Miranda della BBC, che segue una donna di 39 anni "che lotta continuamente contro la società e sua madre per dimostrare che non si può avere tutto ciò che si desidera e continuare a essere felici". Nel tentativo di dimostrare qualcosa ai suoi genitori, Carla prende i soldi che erano stati messi da parte per il suo matrimonio e li utilizza per aprire un cat cafè a Louisville, nel Kentucky.

La serie dovrebbe essere lanciata nel 2020 e sarà probabilmente tra i programmi di punta della rinnovata Fox, dopo l'acquisizione del network da parte della Disney. Carla sarà una coproduzione tra Fox Entertainment e Warner Bros Television, lo studio che ha dato vita a The Big Bang Theory.

"Sapevamo che Carla, scritta da Darlene Hunt, era un progetto con un grande potenziale, e che può diventare il fulcro del nostro settore comedy - e l'arrivo di Jim Parsons e Mayim Bialik ovviamente ha un ruolo importante in questa convinzione" ha dichiarato Michael Thorn, presidente del settore intrattenimento per Fox Entertainment.

The Big Bang Theory approderà su HBO Max in seguito a un accordo miliardario, mentre i fan continuano ad aspettare notizie su eventuali spin-off.