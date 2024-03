Jim Parsons rompe il silenzio sul finale di Young Sheldon:'È stato bellissimo'

Jim Parsons ha commentato pubblicamente per la prima volta il proprio stato d'animo in relazione alla partecipazione nel finale di Young Sheldon. Nel corso di una recente intervista a Entertainment Tonight l'attore ha espresso il proprio grande entusiasmo per essere tornato nel personaggio che l'ha reso famoso nel mondo.

"È stato ancora più bello di quanto mi aspettassi. Una delle ragioni per cui ero entusiasta di farlo è perché ciò che hanno scritto è così dolce e penso che ci abbiano inseriti, io e Mayim [Bialik], in quella serie in modo così bello. Spero che tutti siano d'accordo" ha spiegato Parsons.



La star di The Big Bang Theory ha proseguito:"Ma anche per noi, il modo in cui girano - perché è uno show a singola telecamera e noi siamo multi-camera - l'intero aspetto dello show è stata un'esperienza davvero speciale. Poter andare con Mayim, in un mondo in cui siamo veramente ospiti e rivisitare questi personaggi un po' più grandi, è stata una circostanza completamente diversa". Nel finale di Young Sheldon anche Mayim Bialik è tornata nel ruolo di Amy Farrah Fowler, in onda il 16 maggio su CBS. Si tratta della prima reunion sullo schermo tra Parsons e Bialik dalla fine della serie madre.



Tornare nei personaggi di Sheldon ed Amy non è stato semplice per i due interpreti:"Abbiamo concluso la nostra prima lettura, non l'abbiamo registrata. Siamo solo entrati e abbiamo esplorato il set, e Mayim ha centrato il punto quando è tornata indietro e ha detto 'Uh, pensavo di sentirmi molto più sicura di così'. Ho detto 'Anche io'. Davvero pensavo che sarebbe stato come mettersi un paio di vecchie scarpe e alla fine lo è stato ma non per circa un'ora o giù di lì. E mi sono chiesto 'Sarò ancora in grado di parlare così?'. È stato strano".

