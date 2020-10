Jim Parsons, la star di The Big Bang Theory: 'Ecco in quale serie TV vorrei apparire'

Anche dopo la conclusione di The Big Bang Theory, Jim Parsons è stato parecchio impegnato sia sul fronte televisivo che cinematografico. Il lavoro, insomma, di certo non manca, ma c'è una serie tv che apprezza particolarmente, e alla quale non gli dispiacerebbe prender parte...

Intervistato da Collider a proposito del suo ultimo film The Boys In The Band prodotto da Ryan Murphy per Netflix, la star di The Big Bang Theory e Hollywood ha rivelato tutta la sua ammirazione per una serie tv fortemente acclamata da critica e pubblico: Succession.

"In quale serie tv ti piacerebbe fare da guest star?" è la domanda di Weintraub, alla quale Parsons risponde, in modo molto deciso "Al momento direi Succession. Credo che la scrittura sia davvero brillante, e la recitazione... Sarebbe davvero meraviglioso lavorare con quegli attori".

Quella dell'attore è sicuramente un'opinione popolare, considerando la pioggia di premi che è arrivata agli ultimi Emmy Awards per la serie HBO, inclusi quelli per la Miglior Serie Drammatica, la Miglior Sceneggiatura e la Miglior Regia, oltre al premio come Miglior Attore Protagonista assegnato a Jeremy Strong.

Sarebbe davvero interessante, dunque, pensare a Jim Parsons nel contesto di una serie come Succession, e a quale ruolo potrebbe eventualmente interpretare.

Voi che ne pensate? Ce lo vedreste bene nello show di HBO? Fateci sapere nei commenti.