Jim Parsons, la star di The Big Bang Theory sciocca tutti con un incredibile cambio look

La star di The Big Bang Theory Jim Parsons ha scioccato tutti mostrando un look completamente nuovo sui social. L'attore è infatti attualmente alla prese con una nuova serie Netflix intitolata The Boys in the Band e per l'occasione ha sfoggiato una chioma bionda e fluente.

La foto pubblicata da Parsons è la copertina della rivista francese l'Officiel, dove l'attore appare seduto su di una poltrona bianca con un completa beige ed una polo. La didascalia recita: "Un enorme grazie a @lofficielau per avermi messo sulla sua copertina e avermi permesso di parlare a fondo di The Boys in the Band. E un ringraziamento speciale a @mikeruizone per aver reso il servizio fotografico facile e divertente - sei fantastico". Inoltre l'attore ha sottolineato l'importanza del voto elettorale.

In The Boys in the Band Jim Parsons interpreta Micheal, un uomo gay che riceverà una sorpresa inaspettata da un vecchio amico. Nel corso dell'intervista l'attore ha anche rivelato come a suo avvisto lo Sheldon Cooper di The Big Bang Theory avrebbe trascorso la quarantena. Fiducioso nelle sue incredibili capacità: "È stato costruito per questo. Questo è il momento che stava aspettando da tutta una vita".

Intanto anche Mayim Bialik è alle prese con nuovi impegni lavorativi mentre Kaley Cuoco ha deciso di riprodurre su Tik Tok una delle scene più iconiche di The Big Bang Theory.