Jim Parsons di The Big Bang Theory è diventato un personaggio de I Simpson

Dopo il poster dei Simpson a tema Avengers è arrivato anche un riferimento a The Big Bang Theory. Jim Parsons, interprete di Sheldon Cooper nella fortunata serie, è diventato un personaggio dei Simpson e non ha mancato di divertire i fan con una spiegazione accurata su come funzionino le criptovalute.

Un tema decisamente complicato, e infatti il personaggio viene presentato a Lisa dallo scienziato di Springfield. Nel video, Parsons si presenta agli spettatori e si appresta ad affrontare un tema molto complicato:

"La gente crede che io sia un nerd, ma in realtà io sono super fico, ed è per questo che sono qui per parlarvi di un meraviglioso argomento: la criptovaluta basata sul consenso distribuito. Katchynga!"

L'ultima parola è un chiaro riferimento al Bazinga! che Sheldon esclama ogni volta che riesce a portare a termine uno scherzo, unito al suono della cassa. Dato che si parla di criptovalute ,il geniale personaggio non poteva non essere circondato da soldi. Nella spiegazione che segue notiamo anche un gradito rimando alle stringhe di codice verdi presenti in Matrix, sempre utili per creare atmosfera quando si parla di un mondo digitale. Alla fine vediamo Parsons salutare gli spettatori e meravigliarsi di sé stesso quando riesce a fare canestro al primo tentativo.

Una spiegazione simpatica ma anche molto dettagliata di come funzionino le criptovalute e di cosa sia la blockchain. L'attore ha dimostrato una discreta dose di autoironia nell'interpretare una versione di sé stesso che ha più di qualche parallelismo con Sheldon.

Intanto i produttori de I Simpson hanno commentato l'addio di Hank Azaria ad Apu dopo che il doppiatore ha deciso di abbandonare il ruolo.