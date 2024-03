Per Jim Parsons tornare nel ruolo di Sheldon è stato 'bello e strano'

Jim Parsons ha rilasciato delle dichiarazioni a proposito del suo ritorno nel personaggio che ha a lungo interpretato nella serie di culto Big Bang Theory per l’episodio finale di Young Sheldon, rivelando come l’esperienza sia stata ad un tempo bizzarra e assolutamente emozionante e ringraziando per l’opportunità che gli è stata concessa.

Dopo aver parlato del cambiamento di un dettaglio di Big Bang Theory in Young Sheldon, torniamo ad occuparci del prequel della celebrata sitcom per riportare le parole dell’attore texano riguardo la sua partecipazione alla puntata finale dello show.

In una recente intervista, Parsons ha rivelato: “È stato molto strano. E anche molto bello”.

L’attore si è quindi spiegato meglio: “Big Bang Theory è sempre stato uno show con pubblico dal vivo, mentre Young Sheldon è uno show a camera singola, e ho avuto modo di farlo con Mayim. Entrambi abbiamo interpretato Sheldon e Amy nella serie. È stato come dire: ‘Cosa stiamo facendo di nuovo qui?’. È stata una bellissima conclusione per tutta l’esperienza e sono stato molto grato che ci abbiano chiesto di farlo”.

Jim Parsons ha avuto modo di interpretare Sheldon Cooper per dodici stagioni diventando quindi il narratore dei sette capitoli di Young Sheldon che precedono in linea temporale gli eventi della serie madre e accompagnando ancora una volta il racconto del personaggio, questa volta portato in scena dal giovane Iain Armitage.

In attesa di poter vedere l’ultima parte dello show anche in Italia, vi lasciamo all’annuncio di un nuovo spin off di Young Sheldon.

