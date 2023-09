Jimmy Fallon nella bufera, comportamenti tossici sul set del Tonight Show?

Il popolare conduttore del Tonight Show, Jimmy Fallon, è stato accusato nelle ultime ore di comportamenti tossici e inappropriati sul luogo di lavoro da parte di due attuali membri dello staff e da 14 ex-membri che hanno concesso alcune interviste in maniera anonima in cui esprimevano sdegno per il tipo di condizioni di lavoro affrontate.

Dopo le accuse sono arrivate le scuse del conduttore. Due dipendenti del Tonight Show hanno raccontato a Rolling Stone di aver partecipato a una riunione di Zoom tenuta dal conduttore del talk show e dallo showrunner Chris Miller. Queste persone hanno raccontato che Fallon si è scusato e ha detto che non intendeva "creare quel tipo di atmosfera per lo show", poi ha dichiarato:

"È imbarazzante e mi sento così male. Mi dispiace se ho messo in imbarazzo voi, la vostra famiglia e i vostri amici... Mi sento così male che non riesco nemmeno a spiegarlo".

Questi dipendenti hanno affermato che Jimmy Fallon "era piuttosto serio" mentre rilasciava queste dichiarazioni, oltre a riconoscere l'elevato turnover di showrunner del Tonight Show durante il suo mandato, con nove persone che hanno ricoperto questa posizione negli ultimi nove anni. Per quanto riguarda Chris Miller, Fallon lo ha descritto come un "grande leader" che non andrà da nessuna parte. Ha quindi proseguito:

"Voglio che lo show sia divertente, che sia inclusivo per tutti. Dovrebbe essere il migliore di tutti".

Nel frattempo, oltre a partecipare al suddetto incontro Zoom con Fallon, Chris Miller ha anche inviato un'e-mail ai collaboratori del Tonight Show dopo la pubblicazione dell'articolo di Rolling Stone:

"Volevo rendere tutti voi consapevoli di un articolo online appena pubblicato su rollingstone.com che include accuse di comportamenti inappropriati all'interno dello show. So che il giornalista ha contattato molti di voi prima della pubblicazione del pezzo, ma non credo che quanto scritto rifletta la cultura generale del nostro straordinario team, con cui sono così fortunato e orgoglioso di lavorare ogni giorno. L'ambiente descritto nell'articolo non è quello che conosco. Tuttavia, è deludente vedere pubblicato qualcosa che non riflette l'ambiente positivo e inclusivo che credo abbiamo creato insieme".

Al momento il Tonight Show non va in onda a causa dello sciopero degli sceneggiatori della WGA, che come sapete è stato seguito dallo sciopero degli attori del SAG-AFTRA.