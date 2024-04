Jimmy Fallon suona Total Eclipse of the Heart per festeggiare l'eclisse!

Lunedì in tarda notte, Jimmy Fallon ha celebrato l’eclissi creando un mix di giochi di parole davvero esilarante. Ecco cosa ha fatto questa volta il famoso conduttore americano.

Durante il Tonight Show, Jimmy Fallon ha celebrato l’eclissi eseguendo Total Eclipse of the Heart accompagnato dalla band The Heart. Avete capito bene: nonostante la canzone non appartenga al repertorio dei The Heart, bensì è un singolo di Bonnie Tyler tratto dal suo quinto album Faster Than the Speed of Night, l’improbabile gruppo ha eseguito l’iconico brano con tanto di occhialini per eclissi.

Naturalmente la performance, già diventata iconica, si è tenuta sul tetto del Rockefeller Center proprio mentre la luna compiva il suo passaggio tra la Terra e il Sole. Anche l’account X ufficiale del Tonight Show ha condiviso un time lapse della performance. Tra gli ospiti dello show di Fallon c’erano anche Jim Parsons, Kaia Gerber e Heart per un’altra esibizione musicale.

Quella di Jimmy Fallon (che recentemente è stato accusato di comportamenti tossici al Tonight Show) è ovviamente solo l’ultima cover di uno dei brani più popolari della musica pop degli anni ‘80 (anche l’Italia ci ha messo del suo, grazie ad artisti come Raffaella Carrà e L’Aura con Nek): l’estro e la simpatia di Fallon, uniti alla spettacolarità dell’evento, faranno però senz’altro sì che questa versione si riveli indimenticabile!

