Jimmy Kimmel ricorda: 'Le mie critiche a Trump? ABC preoccupata, ero pronto a lasciare'

Separare la TV dalla politica è un'impresa quasi impossibile, specie se si parla di talk show: in Italia lo sappiamo bene, ma gli Stati Uniti non sono assolutamente da meno sotto quest'aspetto. Per informazioni chiedere a Jimmy Kimmel, che qualche anno fa fu vicino a lasciare il programma che l'ha reso famoso, il Jimmy Kimmel Live!

Il noto presentatore, che recentemente ha suggerito alcuni modi per punire Will Smith dopo lo scandalo Oscar, ha infatti raccontato durante un podcast di aver subito pressioni da parte di ABC all'inizio dell'era Trump, probabilmente dettate dalla paura di perdere gli spettatori spostati verso l'area repubblicana.

"Dieci anni fa ero il presentatore più popolare tra i repubblicani, o almeno questo venne fuori dai loro sondaggi" ha ricordato Kimmel, prima di parlare di una ABC preoccupata dalle sue posizioni sul futuro presidente degli Stati Uniti. "Dissi: 'Se questo è ciò che volete fare lo capisco, non vi giudico per questo, ma io non lo farò. Se volete qualcun altro a condurre lo show, a me sta bene. Semplicemente non sono disposto a farlo in questo modo'" ha quindi concluso il presentatore.

Chissà quanti spettatori avranno effettivamente abbandonato il noto talk show, viste le prese di posizione di Kimmel! Il presentatore, comunque, non è certo l'unico ad essersi preso gioco di Donald Trump: qui trovate, ad esempio, un'esilarante imitazione di Jamie Foxx.