Jimmy Kimmel e uno spettatore parlano di un personaggio di The Mandalorian al Live!

A distanza di una settimana dal debutto di The Mandalorian su Disney+ in diversi Paesi del mondo, ci sono già speculazioni, rumor e voci sulla trama e sul possibile futuro della narrazione della serie live action di Star Wars. Ma il protagonista principale delle chiacchiere sul web è un personaggio adorabile di queste prime puntate dello show.

Non proseguite nella lettura se non volete avere spoiler sulla serie. Il personaggio in questione è stato ribattezzato con un nome particolare: Baby Yoda. Proprio per via dell'incredibile somiglianza con uno dei personaggi più iconici del franchise.

Tuttavia molti fan contestano questa definizione perché sostengono che non sia corretta. E una correzione ha subito anche Jimmy Kimmel nel corso del suo monologo al Jimmy Kimmel Live!.



Nel corso del monologo, Kimmel sostiene Baby Yoda possa essere l'unica soluzione per unirci tutti e disinnescare le tensioni familiari. E forse diventare....il leader del mondo.

Kimmel viene improvvisamente ripreso da un fan di Star Wars tra il pubblico, che si sente in obbligo di correggere il presentatore.

Come si può vedere dal video il fan è molto preso dalla precisazione su Baby Yoda, addirittura alzandosi e salendo sul palco per spiegare che mentre il bambino potrebbe essere un clone, non è ancora - tecnicamente - Baby Yoda.

Un dialogo esilarante che ha caratterizzato l'ultima puntata dello show di Kimmel. E voi, cosa ne pensate di Baby Yoda?

Jon Favreau ha mostrato il concept art di Baby Yoda, sicuramente il personaggio più amato di questa prima parte di show. Il protagonista senza maschera di The Mandalorian è stato invece immortalato in nuove foto dal set. Ricordiamo che The Mandalorian arriverà su Disney+ in Italia soltanto dal prossimo 31 marzo.