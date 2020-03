Jimmy presenta Saul Goodman in questa nuova clip di Better Call Saul

Com'era prevedibile Better Call Saul 5 ha riscosso un notevole successo, anche se i fan non hanno gradito molto l'uscita a cadenza settimanale delle puntate. Vediamo cosa accadrà nel quarto episodio della serie grazie a questo breve video promozionale.

Trovate il filmato seguendo il link alla fonte della notizia, nel promo, pubblicato in esclusiva da TV Line, sono presenti il protagonista della serie Jimmy McGill/Saul Goodman, impegnato in una discussione con Howard all'interno di un prestigioso ristorante. Assistiamo così all'interessante scambio tra i due personaggi, in cui Jimmy presente al suo collega la sua nuova identità, non prima di aver assicurato ad Howard che potrà continuare a chiamarlo Jimmy: "Saul Goodman è l'ultima linea di difesa per l'uomo comune, stai per affogare, lui è una zattera di salvataggio, vieni colto alle spalle, lui è pronto ad aiutarti, aggiusta i torti subiti ed è l'amico delle persone senza nessuno vicino, ecco chi è Saul Goodman".

A questo punto Howard chiede al suo rivale perché queste cose non poteva farle direttamente Jimmy, ricevendo questa risposta: "Forse avrebbe potuto esserlo, ma Saul Goodman lo è". L'episodio andrà in onda lunedì prossimo, aggiungendosi al catalogo di Netflix già in mattinata, in attesa di scoprire come si concluderà l'opera vi lasciamo con la nostra anteprima di Better Call Saul 5.