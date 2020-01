JJ Abrams lavorerà a nuovi progetti sulla Justice League Dark anche per la tv

Iniziano a celarsi i frutti dell'accordo tra la Bad Robot di JJ Abrams e Warner Media, che vedrà JJ Abrams coinvolto in diversi progetti che riguardano il cinema e la tv. Secondo quanto dichiarato da Dealine infatti Abrams sarebbe al lavoro per realizzare film e serie tv su Justice League Dark, un team di supereroi legati all'occulto.

I lavori non riguarderanno solo il cinema, ma anche il mondo del piccolo schermo. In questi giorni anche Ben Stephenson, capo della sezione televisiva di Bad Robot, ha partecipato alla ricerca degli sceneggiatori adatti e in base alla selezione sarà più semplice sapere in quale direzione stanno andando i vari progetti.



Di certo è che anche la tv vedrà diversi show concretizzarsi. Il nome di Guillermo del Toro è stato legato in questi anni a diversi adattamenti che coinvolgono Justice League Dark e i suoi protagonisti. Anche televisivi, con la creazione di uno show tv su Hulk, realizzato per ABC.

Pe sapere quali progetti seriali ci sono in cantiere in seguito alla notizia del coinvolgimento di Abrams in questo contesto, bisognerà attendere ancora un po'.

Doug Liman ha parlato di un potenziale ritorno nella Justice League Dark:"Sarei aperto a questo. Ho un approccio di un certo tipo con sulle cose che faccio e non voglio farle come le hanno fatte le altre persone. Puoi essere originale e artistico oppure.."

JJ Abrams si occuperà anche di progetti per il cinema mentre anche in questi giorni Zack Snyder continua a condividere materiale sul suo controverso film.