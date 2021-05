JJ Abrams, Matt Reeves e Bruce Timm annunciano la nuova serie Batman: Caped Crusader!

In attesa del nuovo The Batman con Robert Pattinson e della serie spin-off prequel Gotham PD, Warner Bros ha annunciato a sorpresa Batman: Caped Crusader, una nuova serie animata esclusiva per HBO Max.

Ma, come se non bastasse, è stato confermato che Batman: Caped Crusader sarà prodotta da Bruce Timm, J.J. Abrams e Matt Reeves, regista e sceneggiatore dell'attesissimo lungometraggio con Robert Pattinson e Zoe Kravitz. La notizia è stata annunciata pochi minuti fa durante la presentazione di WarnerMedia Upfronts, con i dirigenti Tom Ascheim e Sam Register. In calce all'articolo potete già ammirare un primo, fantastico poster ufficiale.

Utilizzando le migliori tecniche di animazione disponibili, Batman: Caped Crusader reinventerà ancora una volta Batman e la sua iconica galleria dei ladri con narrazioni sofisticate, personaggi ricchi di sfumature e intense sequenze d'azione, il tutto ambientato in un mondo visivamente sorprendente. "Batman: The Animated Series è stato un capolavoro che ha plasmato la percezione del personaggio per un'intera generazione di fan", ha dichiarato Register. "È con questo spirito che stiamo riunendo tre grandi narratori con JJ, Matt e Bruce - ciascuno con la propria passione personale per questo mitico personaggio - per creare una nuova serie che continuerà quell'eredità rivoluzionaria".

Batman: Caped Crusader segnerà il tanto atteso ritorno di Bruce Timm all'animazione di Batman, dopo aver guidato la serie vincitrice dell'Emmy Batman: The Animated Series. Per Reeves e Abrams, la collaborazione è significativa su più livelli: per prima cosa, per chi non lo sapesse, i due sono amici e collaboratori da quando avevano 13 anni, e in passato hanno lavorato insieme a diversi progetti come Felicity e Cloverfield; inoltre, entrambi hanno recentemente firmato accordi storici con WarnerMedia - Abrams per un accordo globale e Reeves per un accordo televisivo globale.

"Siamo estremamente entusiasti di lavorare di nuovo insieme e soprattutto di poterlo fare con questo personaggio, così da raccontare nuove avvincenti storie ambientate a Gotham City", hanno detto Timm, Abrams e Reeves in una dichiarazione congiunta. "La serie sarà elettrizzante, molto cinematografica ed evocativa delle radici noir di Batman. Non vediamo l'ora di condividere questo nuovo mondo".

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!