JJ Abrams è ovunque, pure ne I Simpson! Eccolo nella trama e nella foto del nuovo episodio

I doni di ubiquità di JJ Abrams, contemporaneamente a lavoro su un nuovo film di Superman, un nuovo film di Star Trek e una sfilza di serie tv per HBO Max, gli hanno permesso di sbucare anche nella ridente Springfield, la celebre cittadina de I Simpson.

Ebbene si: come mostrato dalla nuova immagine promozionale disponibile in calce all'articolo, uno dei nuovi episodi della longeva serie animata avrà come guest star proprio JJ Abrams.

Nel corso della sua lunga e pluripremiata storia, I Simpson ha incluso apparizioni di un'infinità di personaggi famosi, e solo nella stagione più recente dello show i fan hanno visto 'simpsonizzati' star quali Michael Palin, Olivia Coleman e Paul Rudd. L'episodio con il celebre regista di fantascienza JJ Abrams, autore di Star Wars e Lost tra le altre cose, sarà intitolato "Do PizzaBots Dream of Electric Guitars?" e la sinossi anticipa che "Homer cercherà di riunire una band dei tempi della sua adolescenza, ma JJ Abrams gli si mette contro."

E, del resto, la foto qui sotto non fa ben sperare per il leader della famiglia Simpson.

Ricordiamo che JJ Abrams e la sua Bad Robot hanno firmato un contratto di esclusiva con WarnerMedia, e l'autore al momento è lavoro su tantissime serie esclusive per HBO Max come Justice League Dark, Constantine, Overlook e Duster, che lo riunirà con Josh Holloway.