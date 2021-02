JJ Abrams senza sosta: HBO Max ha annunciato il thriller sci-fi Subject to change!

L'infaticabile JJ Abrams ha creato un nuovo thriller originale per il servizio di streaming on demand >HBO Max, che sarà prodotto dal suo banner Bad Robot.

La serie, intitolata Subject to change, sarà scritta da Jennifer Yale in qualità di showrunner e produttrice esecutiva: la storia segue uno studente universitario disperato e senza un soldo che si iscrive ad una sperimentazione clinica, iniziando un'avventura emozionante, straziante, e in grado di modificare la sua mente e la sua realtà.

Subject to change è prodotto da Bad Robot in associazione con Warner Bros.Television, con Abrams e Yale come produttori esecutivi insieme a Ben Stephenson di Bad Robot. Oltre alla serie Sea di Apple TV con Jason Momoa, i crediti della Yale includono Da Vinci's Demons, Outlander, Legion e Chambers. Il suo primo lavoro a Hollywood è stato come assistente dello scrittore di Mel Brooks e direttrice dello sviluppo presso la Brooksfilms.

L'annuncio di Subject to change è solo l'ultima notizia in campo televisivo di Bad Robot questa, dopo quella del reboot di Constantine sempre in casa HBO Max e le precedenti Duster e Overlook, quest'ultimo ispirato a Shining di Stephen King. Abrams ha detto: "È stato incredibilmente divertente intrecciare questa storia piuttosto folle con Jenn, e sono grato a lei e a tutti in HBO Max per l'opportunità che ci hanno dato".

JJ Abrams, lo ricordiamo, sta preparando anche una serie tv su Justice League Dark.