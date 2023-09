JJ Abrams torna in Warner Bros: il contratto first look riattivato dopo lo sciopero

Con la fine dello sciopero degli sceneggiatori della WGA ormai ufficiale, i contratti stipulati tra le varie Major cinematografiche e i produttori esecutivi, tra cui anche vari sceneggiatori affermati come J.J. Abrams e Greg Berlanti, sono ritornati attivi dopo la sospensione dovuta proprio alle proteste dei sindacati. Abrams è tornato in Warner.

Secondo un nuovo articolo dell'Hollywood Reporter, Warner Bros. Television sta annullando le sospensioni che aveva autorizzato per alcuni dei suoi più grandi showrunner, tra cui Greg Berlanti, Chuck Lorre, Bill Lawrence, John Wells, Mindy Kaling e J. J. Abrams. Ciò significa che quei produttori e showrunner potranno tornare a sviluppare e scrivere nuovi progetti, o lavorare su quelli già in sviluppo.

Come rivela il report, non è chiaro se lo sciopero di 148 giorni avrà un impatto sulla durata di alcuni di questi contratti, o se verranno applicate delle estensioni. Anche se alcuni potrebbero avere clausole di estensione già integrate nei loro contratti, questa non è una garanzia per gli altri.

Berlanti, produttore e mente dietro progetti come Riverdale e gli show dell'Arrowverse DC, aveva firmato un importante accordo complessivo che si estendeva almeno fino al 2027 all'inizio di quest'anno. L'accordo dovrebbe dare la priorità al successo individuale di ogni nuovo show della Berlanti Productions - un cambio di passo, dopo che Berlanti aveva in precedenza un record di 13 serie in onda allo stesso tempo. Le serie attualmente in sviluppo includono The Secret to a Good Marriage, 3,000 Hours, TriBeCa, Spoonbenders, The Girls on the Bus e Dead Boy Detectives per Netflix.

"Greg è un grande talento, e l'impatto della sua narrazione prolifica e potente sulla Warner Bros. e il pubblico, e sulla nostra cultura, è semplicemente devastante", ha detto il CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav in una dichiarazione all'Hollywood Reporter. "Ha iniziato la sua carriera con noi e siamo incredibilmente fortunati che continuerà a costruire e far crescere il nostro studio televisivo in futuro."

L'accordo storico di Abrams, annunciato nel 2019, comprende film, show televisivi e altri mass media. Un certo numero di progetti erano già stati annunciati, tra cui un'espansione dell'universo cinematografico di Justice League Dark, tra cui Constantine e Madame X.

Questi show sono stati ufficialmente cancellati nel 2022 dopo che Abrams e Bad Robot non avevano ancora ottenuto prodotto nulla, mentre il suo progetto originale Demimonde è stato cancellato perché avrebbe avuto un budget di oltre 200 milioni.

Tra i progetti attivi, Abrams produrrà la serie animata Batman: Caped Crusader, che ha "traslocato" su Prime Video, così come il thriller Duster, che è stata ordinata come serie a febbraio.