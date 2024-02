JK Rowling, oltre a Harry Potter HBO lavora anche alla serie tv del libro Strike

Torna la serie Tv Strike basata sui romanzi di J.K Rowling. BBC e HBO sono nuovamente al lavoro per la sesta stagione dello show.

Non solo l’adattamento televisivo di Harry Potter HBO. Difatti la casa di produzione e distribuzione lavora da anni con l’emittente televisiva britannica BBC per la realizzazione di Strike, serie tv basata sui romanzi crime/gialli di J.K Rowling. I romanzi seguono “Cormoran Strike, un veterano di guerra diventato detective privato che opera in un piccolo ufficio di Denmark Street a Londra, ferito sia fisicamente che psicologicamente. Il suo intuito unico e il suo background di investigatore del Ramo Investigativo Speciale si rivelano cruciali per risolvere tre casi complessi che sono sfuggiti alla polizia.”

Alla produzione è presente anche Brontë Film and TV, di proprietà di J.K Rowling. L’inizio dei lavori è previsto per il 12 febbraio. Tom Burke riprenderà il ruolo di Strike mentre Holliday Grainger sarà nuovamente la sua partner. La nuova stagione sarà basata sul romanzo della saga intitolato The Ink Black Heart, incentrato “sull'omicidio di un'animatrice di successo di YouTube che diventa il bersaglio di un odio implacabile online. A un certo punto, Edie Ledwell viene accusata di essere transfobica.” Una chiara somiglianza con la storia dell’autrice di Harry Potter, che però ha smentito questa similarità: “Non è stata chiaroveggenza... è stato solo uno di quegli strani colpi di scena. A volte la vita imita l'arte più di quanto si voglia”. Queste le parole di J.K Rowling.

Di recente Cormoran Strike è tornato nelle librerie con il nuovo romanzo Sangue inquieto.