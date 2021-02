JK Rowling torna in libreria: Sangue Inquieto, il libro che ha ispirato la serie TV Sky

Dopo il successo dei quattro capitoli precedenti e delle prime tre stagioni della serie TV Strike in onda su Sky, il detective Cormoran Strike sta per tornare nelle librerie italiane con il quinto romanzo della serie scritta da Robert Galbraith (pseudonimo di J.K. Rowling) dal titolo Sangue Inquieto.

Il libro, che conta ben 1104 pagine, sarà disponibile per l'acquisto dal 25 febbraio ad un prezzo di €24,90.

Stando alla sinossi ufficiale, "il nuovo caso arriva nelle mani di Cormoran Strike in una buia serata d’agosto, davanti al mare della Cornovaglia, mentre è fuori servizio e sta cercando una scusa per telefonare a Robin, la sua socia. In quel momento tutto desidera tranne che parlare con una sconosciuta che gli chiede di indagare sulla scomparsa della madre, Margot Bamborough, avvenuta per giunta quarant’anni prima. Un cold case più complesso del previsto, con un serial killer tra i piedi e un’indagine della polizia a suo tempo molto controversa, fra predizioni dei tarocchi, testimoni sfuggenti e piste oscuramente intrecciate. Galbraith ritorna con un nuovo, magnetico capitolo della storia di Robin e Strike, una delle coppie di investigatori più amate di sempre."

Conosciuto in originale come 'Trouble Blood', il romanzo nei mesi scorsi ha fatto molto discutere per via della presenza di un uomo cisgender che indossa abiti femminili per uccidere delle donne. Questo perché, come molti di voi ricorderanno, lo scorso giugno la Rowling è stata accusata di transfobia per via di alcuni commenti postati su Twitter, con i membri storici del cast di Harry Potter che sono addirittura arrivati a prendere le distanze dalle posizioni dell'autrice.