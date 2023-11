Joaquin Phoenix da bambino ha recitato in una delle serie tv più famose di tutti i tempi

Mentre a fine mese lo rivedremo al cinema nei panni di Napoleone Bonaparte nel biopic Napoleon diretto da Ridley Scott, Joaquin Phoenix ha recitato in una delle serie televisive più famose di tutti i tempi all'inizio della sua carriera, quando aveva deciso di intraprendere una carriera da attore proprio come aveva fatto suo fratello River Phoenix.

Stiamo parlando, come avrete già intuito, de La signora in giallo, la celeberrima serie con protagonista Angela Lansbury nei panni di Jessica Fletcher, scrittrice affermata di romanzi gialli che in ogni episodio si ritrova suo malgrado a risolvere un caso di omicidio. Nel 1984, Joaquin Phoenix vestì i panni proprio del nipote di Jessica Fletcher, coinvolto con lei nell'ennesimo caso di omicidio all'interno di un parco a tema.

Non si trattò del primo ruolo televisivo di Phoenix, in quanto nel 1982 era apparso nella serie Sette spose per sette fratelli, in cui aveva recitato anche il fratello River. Nel mondo del piccolo schermo, Joaquin Phoenix è apparso solamente fino al 1986 dedicandosi poi a tempo pieno alla sua carriera cinematografica, interrotta bruscamente una prima volta nel 1989 e poi nel 1993, in seguito alla tragica morte di River Phoenix sotto i suoi occhi.

Negli anni '80, Phoenix era comparso in diversi progetti per il piccolo schermo come Professione pericolo, Hill Street giorno e notte e in un episodio della mitica serie Alfred Hitchcock presenta, reboot dell'omonima serie anni '50 creata e prodotta dal leggendario maestro del brivido.

La carriera di Phoenix è esplosa dopo la sua partecipazione a Il gladiatore, di Ridley Scott, che gli è valsa la sua prima nomination ai Premi Oscar. Ne sarebbero arrivate altre tre: per Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line, dove ha interpretato Johnny Cash, per The Master diretto da Paul Thomas Anderson e infine per Joker, dove ha trionfato per la prima volta in carriera.

Dopo averlo visto nel flop Beau ha paura, quest'anno lo ritroveremo al cinema per un nuovo biopic, come detto, Napoleon di Ridley Scott, che arriverà nelle sale il 24 novembre prossimo.

Il film arriverà successivamente in streaming su Apple TV+. Quindi, lo rivedremo di nuovo nei panni di Arthur Fleck nel sequel Joker: Folie à Deux, insieme alla new entry nel cast, Lady Gaga.