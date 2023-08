Joaquin Phoenix va in tv per la nuova serie di Spike Jonze: Netflix ordina già 2 stagioni?

Sono passati esattamente dieci anni da Her, l'ultimo film del regista di culto Spike Jonze, ma finalmente qualcosa si muove attorno al suo prossimo progetto, una misteriosa serie tv per Netflix con protagonista Joaquin Phoenix.

Secondo quanto riferito in queste ore da World of Reel, infatti, la serie senza titolo sarà suddivisa in due stagioni e viene descritta come un "epopea fantascientifica": l'inizio delle riprese era previsto per il prossimo autunno prima dell'inizio degli scioperi del snidato degli sceneggiatori WGA e del sindacato degli attori SAG, ma adesso viene riportato che la produzione inizierà i lavori quando le proteste a Hollywood saranno terminate.

La serie sarà anche il prossimo progetto di Joaquin Phoenix, che si sta preparando all'uscita di Napoleon di Ridley Scott per Apple TV+ e Sony Pictures (distribuito da Eagle Pictures in Italia a partire dal prossimo 23 novembre) e che ha da poco terminato le riprese di Joker: Folie à Deux, sequel di Joker di Todd Phillips in arrivo ad ottobre 2024.

Nel corso della sua carriera, iniziata nel 1999, ad oggi Spike Jonze ha diretto solo quattro film: Being John Malkovich del 1999, Adaptation del 2002, Where the Wild Things Are del 2009 e Her del 2013. L'attesa per il suo prossimo progetto potrebbe essere quasi giunta al termine, rimanete con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.