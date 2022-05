Jodie: annunciato il cast dello spin-off dell'iconica serie di MTV Daria!

Qualche anno fa si era parlato di un reboot di Daria, la celebre serie di MTV degli anni '90. Il film spin-off si intitolerà Jodie e racconterà la cultura, il primo lavoro post-universitario, le lotte della Generazione Z, la tecnologia, i social media e altro ancora. Oggi i produttori Grace Edwards e Tracee Ellis Ross ne hanno annunciato il cast.

Come sappiamo nel film Jodie Landon lascia il college e si trasferisce in una città in via di gentrificazione e inizia un lavoro presso Firstfinity, una misteriosa azienda tecnologica simile a Google. A interpretare la protagonista sarà Tracee Ellis Ross, affiancata da Pamela Adlon, che sarà Jocelyn Light, la pionieristica VP di Internet Affairs di FirstFinity che Jodie venera. Nel cast ascolteremo anche Cole Escola, che veste i panni di Ryan, l'amico stagista di Jodie, un ragazzo vivace che scherza sempre.

Secondo quanto riportato ci saranno anche Jojo T. Gibbs, che interpreta Tiffany e Kal Penn che è Sandeep, mentre William Jackson Harper sarà Mack, l'arguto e solidale ragazzo del liceo che viene dalla serie originale di Daria. Con Jodie a Fierstfinity ci saranno anche Greta (Zosia Mamet), il coordinatore dello stage Barry (Alex Moffat) e il CEO Lionel (Dermot Mulroney). Britney sarà invece l'influencer di FirstFinity, affiancata dall'affascinante supervisore Raymond (Kofi Siriboe).

Infine ci saranno Dulcé Sloan, che interpreta Cas, la migliore amica del college di Jodie, amante del divertimento e nuova coinquilina, e Helene Yorke che sarà Nia, la stagista di Jodie, che farà di tutto per andare avanti.

Cosa ne pensate di questo cast? Fatecelo sapere nei commenti, intanto vi raccontiamo di Daria, riportandovi nella MTV degli anni '90!