Jodie Whittaker confermata anche per la prossima stagione di Doctor Who

Ebbene sì, il tredicesimo Dottore resterà tale anche per la prossima stagione. L'attrice britannica dichiara che tornerà ad interpretare il ruolo anche nella tredicesima stagione di Doctor Who.

La sospensione degli episodi natalizi di Doctor Who non ha fatto piacere a David Tannant, ma non sembrano esserci altri cambiamenti spiacevoli e inaspettati all'orizzonte, dato che anche la tredicesima stagione sarà all'insegna della continuità.

I fan di Doctor Who sapranno sicuramente che la serie è impostata in modo tale che il protagonista principale può cambiare forma grazie al procedimento della rigenerazione. Uno stratagemma narrativo che ha permesso alla serie di cambiare attore protagonista pur mantenendo inalterato il fascino dietro al personaggio del Dottore.

Jodie Whittaker annuncia però che non ci sarà nessuna rigenerazione per il momento. Intervistata da Entertainment Weekley l'attrice afferma che tornerà almeno per un'altra stagione. Ammette che forse non avrebbe dovuto svelarlo ma alla fine dichiara di non avere motivi per tenerlo nascosto e di amare il ruolo.

"Ad un certo punto il testimone dovrà essere passato, ma il momento non è ancora arrivato. Per ora me lo tengo stretto"

Per Whittaker sarà la terza volta nei panni del Dottore, dopo che le è stato affidato il ruolo nel 2007, per la gioia dei fan che chiedevano a gran voce una versione femminile del personaggio.



Per saperne di più sulla stagione in corso vi rimandiamo alle nostre prime impressioni sulla stagione 12 di Doctor Who.