Jodie Whittaker, nei panni del Dottore, ha un messaggio per i fan in quarantena

Mentre il mondo si trova ad affrontare l'emergenza Coronavirus , non può mancare l'intervento del Dottore. Jodie Whittaker , interprete dell'iconico personaggio nelle ultime due stagioni di Doctor Who, è tornata nella parte per mandare un messaggio di incoraggiamento ai fan che stanno vivendo in quarantena.

Il Tredicesimo Dottore è intervenuto infatti in un video postato su Twitter dall'account ufficiale dello show e che trovate in calce all'articolo. "Ciao, questa è una trasmissione di emergenza. Se stai vedendo questo, il TARDIS deve aver individuato un'impennata di segnali psicologici da qualche parte dello spazio. In pratica, penso che qualcuno possa essere preoccupato. In questo momento sono in auto-isolamento o, come mi piace dire, mi sto nascondendo da un esercito di Sontaran, ma questo tenetelo per voi".



A questo punto, Il Dottore/Whittaker elenca alcuni consigli utili in una crisi simile: "Primo, ricordate che supererete tutto questo e che le cose andranno bene anche se ora sembrano incerte, anche se siete preoccupati. L'oscurità non vince mai". I due consigli successivi prevedono di fare battute ("anche quelle cattive, soprattutto quelle cattive") e di essere gentili con gli altri, ogni giorno più di quello precedente, tenendo in mente di non essere gli unici che sono preoccupati. Il quarto punto è di "ascoltare la scienza e i dottori". L'incoraggiamento finale, invece, è di essere "forti e positivi. Ce la potete fare e presto ci rivedremo".

Nel complesso, è un messaggio in pieno stile del Dottore e che magari aiuterà qualche fan in un periodo così particolare e difficile.



Restando in tema Doctor Who, l'ex showrunner Russel Davies ha annunciato la pubblicazione di Rose: The Prequel, un episodio mai trasmesso prima. Nella dodicesima stagione, invece, c'è un easter egg che nessuno ha notato e che è stato rivelato da Bradley Walsh.