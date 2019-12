Quella volta che Jodie Whittaker ha rischiato grosso sul set di Doctor Who

Jodie Whittaker, protagonista della serie televisiva Doctor Who, ha parlato durante un show di un particolare evento capitato nel bel mezzo delle riprese dell'ultima stagione. Secondo quanto dichiarato dall'attrice, lo spiacevole avvenimento avrebbe potuto mettere a rischio la sua vita.

Le disavventure per chi interpreta il celebre personaggio della serie TV britannica della BBC non capitano soltanto nella finzione, ma a volte possono avere luogo anche nella vita reale a causa di alcuni dettagli che possono fare la differenza tra la vita la morte.

L'evento particolare, che in base alle parole dell'attrice avrebbe potuto seriamente mettere in pericolo la propria vita, ha avuto luogo in Sudafrica e oltre alla presenza di Jodie Whittaker nei panni del tredicesimo dottore ha visto coinvolto nel misfatto anche un ragno dalle dimensioni non indifferenti.

Ecco le dichiarazioni dell'attrice sull'evento, durante il suo intervento al Graham Norton Show:

"A mia insaputa, il team stava riprendendo un ragno sacro enorme, ma nessuno mi aveva messo all'accorrente di quanto fosse terrificante e pericoloso. Strisciava lungo il mio viso e anche dentro il costume. Ho chiuso tutto dentro di me e non posso ripetere quello che ho detto. Successivamente ho scoperto che sarei potuta morire. È stato qualcosa di orribile".

Jodie Whittaker tornerà a interpretare il Tredicesimo Dottore anche nella dodicesima stagione di Doctor Who, che potrà contare sulla presenza dei tre dei migliori scrittori dello show.